«Интер» рассматривает кандидатуру Сампаоли

«Интер» может обратиться к кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли при выборе нового главного тренера, сообщает Football Italia.

Работа нынешнего главного тренера команды Стефано Пиоли не убеждает владельцев клуба в том, что новый сезон нужно начинать с ним.

В идеале в «Интере» по-прежнему хотят пригласить Антонио Конте или Диего Симеоне, однако оба тренера наверняка останутся в своих командах – «Челси» и «Атлетико» соответственно.

В этой связи «нерадзурри» рассматривают другие варианты. Среди кандидатов называются Лучано Спаллетти из «Ромы» и Леонардо Жардим из «Монако», однако на данный момент фаворитом считается Сампаоли. При этом на нынешнего главного тренера «Севильи» также претендуют «Барселона» и сборная Аргентины.

Напомним, «Интер» занимает шестое место и отстает на три очка от «Аталанты». Пятое место дает право сыграть в Лиге Европы.