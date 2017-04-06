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«Интер» рассматривает кандидатуру Сампаоли

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Интер» может обратиться к кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли при выборе нового главного тренера, сообщает Football Italia.

Работа нынешнего главного тренера команды Стефано Пиоли не убеждает владельцев клуба в том, что новый сезон нужно начинать с ним.

В идеале в «Интере» по-прежнему хотят пригласить Антонио Конте или Диего Симеоне, однако оба тренера наверняка останутся в своих командах – «Челси» и «Атлетико» соответственно.

В этой связи «нерадзурри» рассматривают другие варианты. Среди кандидатов называются Лучано Спаллетти из «Ромы» и Леонардо Жардим из «Монако», однако на данный момент фаворитом считается Сампаоли. При этом на нынешнего главного тренера «Севильи» также претендуют «Барселона» и сборная Аргентины.

Напомним, «Интер» занимает шестое место и отстает на три очка от «Аталанты». Пятое место дает право сыграть в Лиге Европы.

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