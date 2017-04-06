Главный тренер «Енисея»: Если введем лимит на легионеров, как в волейболе, нынешнее поколение будет играть до 70 лет

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов высказался о лимите на легионеров в Единой лиге ВТБ.

«Если мы введем лимит на легионеров, как в волейболе (два легионера в заявке на сезон), то нынешнее поколение игроков будет играть до 70 лет, а наш баскетбол утратит свои позиции на европейской арене.

У нас в стране очень мало баскетбольных секций. И очень слабые детские тренеры – в основном энтузиасты, которые работают за низкие зарплаты. Хорошие зарплаты имеют только специалисты в Москве, и то лишь в топовых школах. Вот что надо изменить. Тогда у нас появится большой выбор молодых игроков, и вопрос о легионерах отпадет сам собой», – сказал Окулов в интервью «Известиям».

Напомним, по регламенту Единой лиги ВТБ в заявку команды на игру должны быть включены не менее шести игроков, имеющих гражданство той страны, за клуб которой они выступают.