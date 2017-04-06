Себастьян Феттель: После первого этапа легко сказать, что 2017 год лучше 2016-го, но это только одна гонка

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель перед Гран-при Китая высказался о прошлом сезоне и оценил шансы на победу в Шанхае.

«Очевидно, что мы хотели провести более успешную кампанию. Да, после такой первой гонки легко сказать, что 2017 год уже лучше, чем 2016-й. Но это только одна гонка.

Да многое изменилось. Мы эволюционировали как команда. Сейчас мы находимся в гораздо более выгодной позиции, чем в 2016-м. Внутри коллектива сотрудники чувствуют себя более комфортно. Теперь нам комфортнее выполнять свою работу. Надеюсь, что мы воплотим это в результат на трассе.

Ситуация может кардинально измениться. Гран-при Китая может преподносить сюрпризы. Ты никогда не знаешь, что произойдет здесь. Это трасса требовательна как к автомобилям, так и к шинам. Трудно что-либо предсказать», – приводит Autosport.com.ru слова четырехкратного чемпиона мира.

Напомним, Феттель выиграл первую гонку сезона в Австралии. Эта победа стала для «Феррари» первой с 2015 года.

Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля на трассе в Шанхае.