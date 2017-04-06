Братья Печенкины завоевали золото и серебро в финале Кубка России
Биатлонист Иван Печенкин одержал победу в спринте в финале Кубка России, который проходит в Тюмени.
Он победил с результатом 28 минут 35 секунд, допустив на рубеже один промах. Его брат Александр Печенкин финишировал вторым, совершив три неточных выстрела.
Тройку замкнул Павел Магазеев, выступающий за Мордовию и Чувашию.
Кубок России
Тюмень
Спринт, 10 км
Мужчины
1. Иван Печенкин – 28:35.0 (1 промах)
2. Александр Печенкин - (оба тюменская область) – (3 промаха)
3. Павел Магазеев (Удмуртия и Чувашия) – (2 промаха)
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