Братья Печенкины завоевали золото и серебро в финале Кубка России

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Третий ход. Почему мы так далеко от «больного» Фуркада в Остерсунде? Sovsport.ru посмотрел мужской спринт в Эстерсунде и порадовался за наших, которые снова оказались без медалей.

Кубок мира. Эстерсунд. Спринт. Россияне снова без наград, Фуркад – первый Двукратный олимпийский чемпион Сочи Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира шведском Эстерсунде.

Шипулин и Виролайнен получили 18-е стартовые номера в спринте в Эстерсунде В субботу на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдут спринтерские гонки. У мужчин и женщин на старт выйдут по шесть российских биатлонистов.