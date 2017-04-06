Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Братья Печенкины завоевали золото и серебро в финале Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Биатлонист Иван Печенкин одержал победу в спринте в финале Кубка России, который проходит в Тюмени.

Он победил с результатом 28 минут 35 секунд, допустив на рубеже один промах. Его брат Александр Печенкин финишировал вторым, совершив три неточных выстрела.

Тройку замкнул Павел Магазеев, выступающий за Мордовию и Чувашию. 

Кубок России
Тюмень
Спринт, 10 км
Мужчины

1. Иван Печенкин – 28:35.0 (1 промах)
2. Александр Печенкин - (оба тюменская область) – (3 промаха)
3. Павел Магазеев (Удмуртия и Чувашия) – (2 промаха) 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Слепов, допустив три промаха, занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU в ИталииРоссийский биатлонист Алексей Слепов финишировал вторым в спринте на восьмом и заключительном этапе Кубка IBU, который проходит в Мартелло (Италия).Пащенко выиграл спринт на Кубке России в ТюмениХанты-мансийский биатлонист Петр Пащенко одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка России в Тюмени.Печенкин выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Черезов - третийАлександр Печенкин стал победителем спринтерской гонки на традиционном соревновании «Ижевская винтовка».Александр Печенкин: Приложу все усилия, чтобы попасть на этапы Кубка мираРоссийский биатлонист Александр Печенкин рассказал о подготовке к предстоящему сезону.Александр Печенкин: Не могу назвать Шипулина главным раздражителемРоссийский биатлонист Александр Печенкин рассказал, как проходит сбор команды в Тюмени.Мужская сборная России победила в эстафете на чемпионате ЕвропыСборная России победила в мужской эстафете 4х7,5 км с восемью огневыми рубежами на чемпионате Европы в Эстонии.Печенкин пропустит спринтерскую гонку в АнтерсельвеВ субботу на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве пройдет мужская гонка преследования. Российский биатлонист Александр Печенкин не будет участвовать в гонке, сообщает «Р-Спорт».Личный тренер Гараничева: Женя заметно повзрослел и приобрел нужную для спортсмена его лет уверенностьЛичный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский прокомментировал второе место своего подопечного в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Победителем гонки стал немец Симон Шемпп, словенец Яков Фак - третий.Кубок мира. Антерсельва. Спринт. Как это былоКубок мира. Антерсельва. Спринт. Как это былоСегодня в Антерсельве мужской спринтерской гонкой стартует шестой этап Кубка мира. Стал известен стартовый протокол.Александр Касперович: Печенкин показал в Ижевске недопустимые результатыСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал итоги отборочных стартов к чемпионату Европы в Ижевске официальному сайту СБР:Стал известен состав мужской сборной России на этапы Кубка IBU и чемпионат Европы в ОтепяОпределился состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка IBU и чемпионат Европы в эстонском Отепя.Волков, Печенкин и Бабиков выступят на январских этапах Кубка мира по биатлонуРоссийские биатлонисты Алексей Волков, Александр Печенкин и Антон Бабиков выступят на январских этапах Кубка мира-2014/15.Хохфильцен. Кубок мира. Гонка преследования. Фуркад стал победителем, Шипулин – пятыйХохфильцен. Кубок мира. Гонка преследования. Фуркад стал победителем, Шипулин – пятыйФранцузский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Трехкратный обладатель Кубка мира стартовал с седьмого места, но не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и пришел к финишу первым, опередив на 4,1 секунды немца Симона Шемппа.Александр Печенкин: Из-за насморка было тяжеловато бежать22-летний российский биатлонист Александр Печенкин остался недовольным своей скоростью в спринтерской гонке, которая состоялась сегодня в австрийском Хохфильцене.Нечкасова не выступит на этапе Кубка мира в ХохфильценеСтаршие тренеры мужской и женской сборной России назвали состав команды на второй этап Кубка мира в Хохфильцене, который пройдет 12-14 декабря.Шипулин выиграл первую в сезоне российскую медаль, Фуркад – первый в гонке преследованияРоссийский биатлонист Антон Шипулин выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу одержал Мартен Фуркад, который накануне выиграл спринт и ушел на дистанцию первым. Француз одержал победу несмотря на четыре промаха.Третий ход. Почему мы так далеко от «больного» Фуркада в Остерсунде?Третий ход. Почему мы так далеко от «больного» Фуркада в Остерсунде?Sovsport.ru посмотрел мужской спринт в Эстерсунде и порадовался за наших, которые снова оказались без медалей.Кубок мира. Эстерсунд. Спринт. Россияне снова без наград, Фуркад – первыйКубок мира. Эстерсунд. Спринт. Россияне снова без наград, Фуркад – первыйДвукратный олимпийский чемпион Сочи Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира шведском Эстерсунде.Шипулин и Виролайнен получили 18-е стартовые номера в спринте в ЭстерсундеВ субботу на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдут спринтерские гонки. У мужчин и женщин на старт выйдут по шесть российских биатлонистов.«Малышко с Шипулиным сделали из меня усатого снеговика»«Малышко с Шипулиным сделали из меня усатого снеговика»Перед стартом дебютного сезона в должности старшего тренера мужской сборной России, Александр Касперович рассказывает о шутках Малышко с Шипулиным, мышцах Черезова и дает обещание сбрить усы.
Биатлон
Слепцова успешно перенесла операцию на плече
Другие
Павел Колобков: Если бы не верил в допуск россиян к ОИ-2018, то не занимал бы свой пост в министерстве
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 51 миллион евро за Перишича
Биатлон
Сливко одержала победу в спринте в финале Кубка России
все новости
Александр Печенкин
Александр Печенкинвсе новости