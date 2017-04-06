Объявлены судьи на финальную серию Кубка Гагарина
КХЛ на своем официальном сайте объявила имена арбитров, которые будут работать на матчах финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.
В список вошли 9 главных и 7 линейных судей.
Главные судьи: Алексей Белов, Михаил Бутурлин, Виктор Гашилов, Роман Гофман, Антонин Ержабек, Сергей Кулаков, Эдуард Одиньш, Константин Оленин, Алексей Раводин.
Линейные судьи: Глеб Лазарев, Александр Отмахов, Дмитрий Сивов, Никита Шалагин, Сергей Шелянин, Роман Шиханов, Дмитрий Шишло.
Финальная серия стартует в субботу, 8 апреля в Магнитогорске. 12 апреля команды переезжают в Санкт-Петербург. Седьмой матч противостояния, если понадобится, назначен на 20 апреля. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции всех матчей финала.