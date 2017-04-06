Дмитрий Куликов: Не думаю, что я уеду в КХЛ

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов заявил, что не планирует возвращаться в КХЛ ради выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее руководство ФХР заявило, что постарается вернуть российских игроков, у которых заканчиваются контракты в НХЛ.

«Не думаю, что это произойдет со мной, – приводит The Chicago Tribune слова Куликова. – Это личный выбор каждого».

Напомним, контракт Куликова с «Баффало» истекает по окончании сезона 2016/2017. В 45 матчах нынешнего сезона 26-летний игрок обороны набрал 5 (2+3) очков.

Куликов выступал за сборную России на трех чемпионатах мира (2010, 2011, 2015), а также Кубке мира.

В понедельник НХЛ объявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.