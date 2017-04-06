Дмитрий Куликов: Не думаю, что я уеду в КХЛ
Защитник «Баффало»
Дмитрий Куликов заявил, что не планирует возвращаться в КХЛ ради выступления на
Олимпийских играх в Пхенчхане.
Ранее руководство ФХР заявило, что постарается вернуть российских игроков, у которых заканчиваются контракты в НХЛ.
«Не думаю, что это произойдет со мной, – приводит The Chicago Tribune слова Куликова. – Это личный выбор каждого».
Напомним, контракт Куликова с «Баффало» истекает по окончании сезона 2016/2017. В 45 матчах нынешнего сезона 26-летний игрок обороны набрал 5 (2+3) очков.
Куликов выступал за сборную России на трех чемпионатах мира (2010, 2011, 2015), а также Кубке мира.
В понедельник НХЛ объявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.
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