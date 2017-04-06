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Харийс Витолиньш: Коскинен и Шестеркин готовы к финалу Кубка Гагарина

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга». 

- Самое важное сейчас - отработать неравные составы. «Магнитка» здорово играет, мы тоже. Сейчас важны дисциплина, не удаляться, и игра вратарей. Коскинен и Кошечкин показывают отличную игру в плей-офф.

- Готов ли Коскинен?
- Оба вратаря готовы.

- Дацюк в списке травмированных до 14 апреля. Значит ли это, что мы сможем его увидеть в пятом и шестом матчах?
- Мы внесли по это число, но надо смотреть по состоянию. Начинать серию он не будет.

- Что с Войновым?
- У него пока травма, но посмотрим, насколько серия будет длинной, как будет идти восстановление.

- Длинный перерыв - это плохо или хорошо? Расстроились, что нельзя было перенести начало серии?
- Конечно, хотелось начать раньше. В ритм ребята заходят, два дня отдохнуть - дальше идти. Больше недели паузы, поэтому немного выбились из игры. Но Магнитогорск в таком же положении, как и мы.

- СКА впервые начнет серию на выезде. Это плюс или нет для вас?
- Трудно сказать. Когда начинаешь серию дома при своих зрителей, они гонят вперед, хоккеисты немного теряют голову. И наоборот: в гостях более строго стараешься сыграть сзади. Но мы берем из того, что есть, и готовимся играть на выезде.

- Трагедия в Петербурге как-то повлияло психологически на подготовку команды?
- Мы начали тренировку с минуты молчания, часть средств с домашних матчей пойдут семьям пострадавших. Постараемся через игру вернуть то настроение, праздник городу, который он потерял, - приводит слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.  

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