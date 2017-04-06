Александр Радулов: Сейчас я не думаю о возвращении в КХЛ

Форвард «Монреаля» Александр Радулов заявил, что сейчас не думает о своем участии в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«В России уже много лет говорят о том, что хотят удерживать своих игроков. Посмотрим, что будет на самом деле. Сейчас я стараюсь не думать об этом», – ответил Радулов на вопрос корреспондента The Chicago Tribune, который спросил его, планирует ли Александр ради участия в Олимпиаде возвращаться в КХЛ.

Напомним, после того, как НХЛ объявила о том, что не будет участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане, руководство ФХР заявило, что постарается вернуть российских игроков, у которых заканчиваются контракты в НХЛ.

Прошлым летом Радулов подписал с «Монреалем» однолетний контракт. В нынешнем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 75 матчах регулярного чемпионата.