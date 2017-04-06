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Хорхе Сампаоли: Неймар – достойный последователь Месси

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 30-го тура примеры с «Барселоной» (0:3) на «Камп Ноу» отметил форварда каталонцев Неймара.

«Я поздравил Неймара с его игрой и выразил ему свое восхищение. Он достойный последователь Месси и на пути к большим свершениям. У нас с ним хорошие отношения», – приводит Goal.com слова аргентинца.

Напомним, в матче с «Севильей» Неймар не отметился результативными действиями. Дубль в ворота андалусийцев сделал аргентинец Лионель Месси, а еще один гол забил уругваец Луис Суарес.

В нынешнем сезоне 25-летний Неймар забил девять голов и сделал 14 голевых передач.

Добавим, что Сампаоли считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - Севилья - 3:0 (3:0)

Голы

Суарес Л. 25 (1:0). Месси 28 (2:0). Месси 33 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике (Динь, 77), Умтити, Иньеста, Ракитич (Аленья, 80), Маскерано, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес Л. (Алькасер, 65), Неймар

Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Корреа, Витоло, Н'Зонзи, Иборра (Йоветич, 75), Насри (Сарабиа, 46)

Предупреждения:

Пике, 15; Бускетс, 71; Ракитич, 79; Аленья, 84 - Иборра, 37; Витоло, 57

Удаления:

нет - Витоло, 90

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

05 апреля 20:30, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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