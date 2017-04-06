Хорхе Сампаоли: Неймар – достойный последователь Месси

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 30-го тура примеры с «Барселоной» (0:3) на «Камп Ноу» отметил форварда каталонцев Неймара.

«Я поздравил Неймара с его игрой и выразил ему свое восхищение. Он достойный последователь Месси и на пути к большим свершениям. У нас с ним хорошие отношения», – приводит Goal.com слова аргентинца.

Напомним, в матче с «Севильей» Неймар не отметился результативными действиями. Дубль в ворота андалусийцев сделал аргентинец Лионель Месси, а еще один гол забил уругваец Луис Суарес.

В нынешнем сезоне 25-летний Неймар забил девять голов и сделал 14 голевых передач.

Добавим, что Сампаоли считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча