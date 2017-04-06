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МОК выпустил ролик, посвященный Овечкину

Источник:  Лента.РуКомментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) в своем твиттере опубликовал ролик, посвященный российскому хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину, сообщает «Лента.Ру».

На видео Овечкин говорит: «Даже если кто-то мне скажет не ехать на Олимпиаду, мне все равно. Я поеду в любом случае». Подпись к ролику гласит: «Вы посмеете говорить капитану «Вашингтона», что ему делать?» 

Ранее стало известно, что руководство НХЛ запретило игрокам лиги участвовать в грядущем турнире.

3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.

Ранее стало известно, что 4 апреля Александр Овечкин выступит с заявлением по поводу решения НХЛ. Евгений Малкин в свою очередь заявил СМИ, что он надеется на изменение решения лиги.

5 апреля клуб запретил Овечкину комментировать свое участие в Олимпиаде-2018. 

На олимпийском турнире в Пхенчхане сборная России сыграет в группе B против команд США, Словакии и Словении. Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В 2022 году зимние Олимпийские игры примет Пекин. 

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