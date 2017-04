МОК выпустил ролик, посвященный Овечкину

Международный олимпийский комитет (МОК) в своем твиттере опубликовал ролик, посвященный российскому хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину, сообщает «Лента.Ру».

На видео Овечкин говорит: «Даже если кто-то мне скажет не ехать на Олимпиаду, мне все равно. Я поеду в любом случае». Подпись к ролику гласит: «Вы посмеете говорить капитану «Вашингтона», что ему делать?»

Would you dare telling the @Capitals Captain @ovi8 what to do? 😏😏😏@pyeongchang2018 @Olympic_Russia @NHL @IIHFHockey pic.twitter.com/z03CgVtv7z