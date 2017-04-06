Антонио Джовинацци: В Китае сделаю все возможное, чтобы набрать очко

Тест-пилот «Феррари» Антонио Джовинацци, который проведет вторую гонку за «Заубер», заявил, что постарается финишировать на Гран-при Китая в очковой зоне.

«На этот раз мне позвонили во вторник, и я приехал сюда, чтобы гоняться за «Заубер». На следующей неделе я снова буду гонщиком «Феррари». Посмотрим, что будет дальше. Новостей относительно потенциального приглашения на гонку в Бахрейн у меня нет.

Да, в Австралии все получилось хаотично, но я остался доволен своей работой – от тренировки и квалификации до гонки. В Китае мне будет гораздо легче, потому что здесь я начну работать в машине, начиная с первой тренировки.

Мы добыли хороший результат в Мельбурне. Чтобы улучшить показатель двухнедельной давности, думаю, нужно набрать зачетное очко. Это будет трудно, но я сделаю для этого все возможное», – приводит Autosport.com.ru слова Джовинацци.

Напомним, 23-летний итальянец заменяет в «Заубере» немца Паскаля Верляйна.

Второй этап сезона Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля на автодроме в Шанхае.