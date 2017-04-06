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Барри Троц: Мы не говорили в раздевалке о Президентском кубке

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:0) высказался о завоевании команды Президентского кубка.

«Мы об этом не говорили в раздевалке. Все, что я сказал: «Хорошая работа». Потом мы говорили о победе.

Мы говорили, что хотели выиграть Столичный дивизион, и мы это сделали», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» стал победителем регулярного чемпионата во второй раз подряд и в третий раз в истории клуба.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с командой, занявшей второе место в зоне wild card. Сейчас главными претендентами на него являются «Оттава», «Бостон» и «Торонто».

Матч

Вашингтон - Рейнджерс - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Уильямс (Овечкин, Кузнецов), 34:49 (1:0 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 45:42 (2:0).

Место и дата

06 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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