Барри Троц: Мы не говорили в раздевалке о Президентском кубке
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:0)
высказался о завоевании команды Президентского кубка.
«Мы об этом не говорили в раздевалке. Все, что я сказал: «Хорошая работа». Потом мы говорили о победе.
Мы говорили, что хотели выиграть Столичный дивизион, и мы это сделали», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» стал победителем регулярного чемпионата во второй раз подряд и в третий раз в истории клуба.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с командой, занявшей второе место в зоне wild card. Сейчас главными претендентами на него являются «Оттава», «Бостон» и «Торонто».
Матч
Вашингтон - Рейнджерс - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Уильямс (Овечкин, Кузнецов), 34:49 (1:0 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 45:42 (2:0).
Место и дата
06 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция