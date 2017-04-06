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Вопрос по главному тренеру сборной будет решен до 20 апреля

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что СБР пока не принял решение, упразднять ли должность главного тренера сборной страны.

– В протоколе прошедшего накануне заседания ничего нет про сохранение или устранение этой должности. Были голосования по другим вопросам – по спискам, был разговор по тренерам мужской и женской команд. Пришли к тому, что еще раз соберутся и обсудят оставшиеся вопросы. Все штатные моменты должны быть утверждены до 20 апреля, вопрос по должности главного тренера и по кандидатуре тоже должен быть решен до этого срока, – сказал Бойцов. 

Ранее сообщалось, что правление Союза биатлонистов России приняло решение ликвидировать должность главного тренера сборной команды, которую до настоящего времени занимал Александр Касперович.

Что касается старших тренеров, то мужской командой по-прежнему будет руководить Рикко Гросс, а вот женскую скорее всего возглавит другой специалист. Напомним, что минувший сезон в должности старшего тренера женской сборной России начал Валерий Медведцев, но затем командой стал руководить Виталий Норицын, чья группа подготовки показывала лучшие результаты, нежели спортсменки Медведцева. 

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