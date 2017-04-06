ЧМ-2018: Бразильцы осмотрели базу в Кратове
Представители сборной
Бразилии осмотрели несколько тренировочных площадок в Московской области, в
частности базу в Кратове, сообщил министр спорта Московской области Роман
Терюшков.
«Они действительно приезжали, осматривали базы, в том числе Кратово, но об их решении, их выборе я говорить не имею права», – приводит ТАСС слова Терюшкова.
Напомним, сборная Бразилии стала первой сборной, которая пробилась в финальную часть чемпионата мира в России через отборочный турнир.
2 апреля из Бразилии прилетела делегация с целью
ознакомления с условиями подготовки к турниру и выбора базы для проживания и
тренировок команды во время чемпионата.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически