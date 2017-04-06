«Анжи» пожертвовал 1,4 млн рублей пострадавшим при теракте в Санкт-Петербурге

Футбольный клуб «Анжи» перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в метро Санкт-Петербурга 1,4 млн рублей, сообщил ТАСС генеральный директор команды Саид Абдулаев.

- «Анжи» перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в метро Петербурга 1,4 миллиона рублей. Сотрудники клуба сами согласились и подписали заявления, чтобы пожертвовать часть своих зарплат в пользу пострадавших. В этот список входят как офисные сотрудники, так и футболисты, - рассказал гендиректор.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

