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Баскетболист «Голден Стэйт» забил трехочковый бросок, отдавая передачу (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Баскетболист «Голден Стэйт» Шон Ливингстон в матче с «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА забил трехочковый бросок, отдавая передачу партнеру по команде Джавэйлу Макги, сообщает RT.

Момент получился довольно курьезным, так как баскетболист даже не целился по кольцу.  

Матч завершился победой «Голден Стэйт» со счетом 120:111. Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Стивен Карри, набравший 42 очка и сделавший 11 передач. 

Для «Голден Стэйт» эта победа стала 13-й подряд, «Финикс» в 13-й раз подряд потерпел поражение. 

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