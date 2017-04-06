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Макс Ферстаппен: «Ред Буллу» по силам приблизиться к лидерам на расстояние секунды

Источник:  GPUpdate.netКомментарии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что команде необходимо сокращать существенное отставание от «Мерседеса» и «Феррари».

«Между нами действительно большой отрыв. Я уверен, что в ближайших гонках нам определенно по силам приблизиться к лидерам на расстояние секунды. После этого у нас будет серьезное обновление двигателя, так что посмотрим, что будет дальше.

Думаю, мы можем улучшить общий баланс автомобиля. Все и сейчас неплохо, но нам нужно больше мощности и сцепления. В общем, эта касается и шасси, и двигателя.

Мы упорно работаем, чтобы обновления поступили как можно скорее. Так мы сможем прибавить в скорости и приблизиться к двум лидирующим командам. Позади нас приличный отрыв. Думаю, в Мельбурне я мог сделать два пит-стопа и все равно финишировать на том же месте», – приводит GPUpdate.net слова Ферстаппена.

Напомним, на Гран-при Австралии 19-летний голландец занял пятое место.

Второй этап сезона Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля на автодроме в Шанхае.

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