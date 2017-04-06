«Урал» – «Рубин». Футболисты выйдут на поле в траурных повязках

Футболисты «Урала» и «Рубина» сыграют в полуфинальном матче Кубка России в траурных повязках в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских. Матч начнется с минуты молчания.

Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.