«Урал» – «Рубин». Футболисты выйдут на поле в траурных повязках
Футболисты «Урала» и «Рубина» сыграют в полуфинальном матче Кубка России в траурных повязках в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских. Матч начнется с минуты молчания.
Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.
Напомним, что теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.
Матч
Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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