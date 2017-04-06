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«Урал» – «Рубин». Футболисты выйдут на поле в траурных повязках

Источник:  Р-СпортКомментарии

Футболисты «Урала» и «Рубина» сыграют в полуфинальном матче Кубка России в траурных повязках в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских. Матч начнется с минуты молчания.

Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ

Напомним, что теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.

Матч

Урал - Рубин

Место и дата

06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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