Перед заключительным этапом продаж на Кубок конфедераций реализовано 211 745 билетов

В среду завершился этап продаж билетов на Кубок конфедераций «в порядке живой очереди». По его итогам в общей сложности реализовано 211 745 билетов.

Организаторы турнира зафиксировали увеличение интереса к билетам со стороны болельщиков других стран. На данный момент лидируют болельщики из Чили, которые приобрели 7 111 билетов.

19 апреля стартует заключительный этап продажи билетов на Кубок конфедераций. С этого дня у всех желающих появится возможность не только приобрести билеты на сайте FIFA.com/bilet, но и купить их непосредственно в билетных центрах, которые откроются в четырех городах-организаторах турнира – Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. Адреса и время работы билетных центров будут сообщены дополнительно.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе в группе A сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B – Камерун, Чили, Австралия и Германия.