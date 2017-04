Team Empire и Natus Vincere сыграют на квалификации к The Summit 7

Организаторы турнира The Summit 7 по Dota 2 опубликовали список команд, которые получили приглашения на региональные квалификации.



Европа: The Greeks, Alliance, Natus Vincere, Team Empire, Cloud9, Ninjas in Pyjamas, B)ears.



Америка: Team NP, compLexity Gaming, Onyx, SG-eSports, Infamous, Midas Club Elite.



Китай: Wings Gaming, Newbee, Invictus Gaming, iG.Vitality, Vici Gaming, LGD, CDEC, LGD.FY.



Юго-Восточная Азия: Faceless, TnC Pro Team, Clutch Gamers, Bazaar, Geek Fam, Mineski, Happy Feet, Fnatic.



Квалификация в Юго-Восточной Азии стартует 6 апреля, а в Европе, Америке и Китае - 7 мая.



The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.



