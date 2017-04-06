Скаут НХЛ: Свечников может стать первым номером драфта 2018 года

Скаут Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори оценил шансы форварда «Маскегона» Андрея Свечникова стать первым номером драфта 2018 года.

«Свечников очень ярко играет в таком возрасте в очень хорошей лиге. Он появился в USHL в 16 лет и сразу стал доминировать.

Он отлично катается, замечательно держит шайбу, читает игру. Он вполне может стать первым номером в следующем году», – приводит слова Грегори официальный сайт НХЛ.

17-летний Свечников является воспитанником «Ак Барса». Он проводит первый сезон в USHL за «Маскегон Ламберджекс» и в 48 матчах набрал 58 (29+29) очков.

Напомним, его старший брат Евгений Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.