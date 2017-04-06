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Скаут НХЛ: Свечников может стать первым номером драфта 2018 года

Источник:  NHLКомментарии

Скаут Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори оценил шансы форварда «Маскегона» Андрея Свечникова стать первым номером драфта 2018 года.

«Свечников очень ярко играет в таком возрасте в очень хорошей лиге. Он появился в USHL в 16 лет и сразу стал доминировать.

Он отлично катается, замечательно держит шайбу, читает игру. Он вполне может стать первым номером в следующем году», – приводит слова Грегори официальный сайт НХЛ.

17-летний Свечников является воспитанником «Ак Барса». Он проводит первый сезон в USHL за «Маскегон Ламберджекс» и в 48 матчах набрал 58 (29+29) очков.

Напомним, его старший брат Евгений Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.

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