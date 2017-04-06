Габриэль Батистута: Игуаин не так полезен в сборной, как в Европе. Почему не дать шанс Икарди?
Бывший форвард
сборной Аргентины Габриэль Батистута считает, что форвард «Интера» Мауро Икарди
заслуживает вызова в национальную команду.
«Девятым номером должен быть тот, кто забивает голы. Мне
нравится Игуаин. Но, к сожалению, в сборной он не так полезен, как в Европе. Он
очень хорош в «Ювентусе», где борется за множество трофеев. Но если ему нужна
передышка, почему не предоставить шанс Икарди? Это сборная, а не клуб, поэтому
нужно жить сегодняшним днем», – приводит Football Italia слова
Батистуты.
Отметим, что на счету 23-летнего Икарди лишь один матч за сборную Аргентины.
В нынешнем сезоне капитан «Интера» забил 20 голов и сделал девять голевых передач в 28 матчах серии A.
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