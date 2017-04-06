Медали ОИ-2020 будут сделаны из переработанных смартфонов

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил о запуске нового проекта по сбору старых смартфонов, которые впоследствии используют для создания медалей, сообщает RT.

Таким образом планируется создать все награды для спортсменов из переработанных металлов. Помимо этого оргкомитет Игр надеется с помощью такой акции привлечь внимание к экологическим проблемам.

Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.