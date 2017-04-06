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Виталий Мутко: Никаких сокращений в РФПЛ не предполагается, после ЧМ-2018 может быть увеличение до 18 команд

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко заявил, что число команд премьер-лиги не будет сокращено, а после чемпионата мира 2018 года может быть увеличено.

«Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, «Стратегия-2030» предусматривает, что после чемпионат мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение (числа участников РФПЛ) до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности (клубов).

Будет более серьезное лицензирование к следующему сезону. Больше полномочий дадим премьер-лиге в этих вопросах, может, установим дополнительные требования – например, повысим требования к инфраструктуре, к стандартам управления. Это первый шаг», – приводит ТАСС слова Мутко.

Добавим, что в субботу на конференции РФС будет обсуждаться стратегия развития футбола до 2030 года. Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что существует вероятность сокращения числа команд в премьер-лиге.

Голосование: Как вы относитесь к возможному сокращению количества команд в РФПЛ?

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