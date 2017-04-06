Михаил Коляда: В олимпийском сезоне надо будет подучить четверной сальхов

Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал, как изменит программу на следующий год.

- Надо будет подучить четверной сальхов, в следующем году его, может быть, вставим в программу, - рассказал Коляда, рассказывая о планах на олимпийский сезон. - Четверной лутц надо добить, ну и на акселе больше не ошибаться. Нельзя такой прыжок срывать.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. На чемпионате мира в Хельсинки коляда занял восьмое место.