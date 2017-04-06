Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Коляда: В олимпийском сезоне надо будет подучить четверной сальхов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал, как изменит программу на следующий год.

- Надо будет подучить четверной сальхов, в следующем году его, может быть, вставим в программу, - рассказал Коляда, рассказывая о планах на олимпийский сезон. - Четверной лутц надо добить, ну и на акселе больше не ошибаться. Нельзя такой прыжок срывать. 

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. На чемпионате мира в Хельсинки коляда занял восьмое место. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Медведева и Радионова выступят на командном чемпионате мира в ТокиоСтал известен состав сборной России на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио.«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМ«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМСеребряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух выступил экспертом «Советского спорта», проанализировав выступление наших фигуристов на ЧМ.Ханю выиграл золото чемпионата мира, установив мировой рекорд в произвольной программеОлимпийский чемпион Сочи-2014 японец Юдзуру Ханю выиграл золотую медаль чемпионата мира-2017 в Хельсинки.Евгений Плющенко: Сейчас Коляде и Ковтуну надо выложиться в произвольной программеДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна в короткой программе на проходящем в Хельсинки чемпионате мира.Тень отца Евгения над «Хартвалл Ареной». О короткой программе у мужчинТень отца Евгения над «Хартвалл Ареной». О короткой программе у мужчинКорреспондент «Советского спорта» рассказывает о короткой программе у мужчин на чемпионате мира в Хельсинки.Валентина Чеботарева: Коляда обязательно будет исполнять четверной лутцТренер российского фигуриста Михаила Коляды Валентина Чеботарева рассказала, что спортсмен готов в произвольной программе чисто прыгнуть четверной лутц.Михаил Коляда: Стараюсь не думать об олимпийской квоте, чтобы не отвлекатьсяРоссийский фигурист Михаил Коляда оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Коляда – седьмой, Ковтун – десятыйНа чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в ХельсинкиСтал известен состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.Михаил Коляда: После чемпионата Европы я испытал смешанные чувства, потому что дал повод усомниться в себеЧемпион России и призер чемпионата Европы Михаил Коляда прокомментировал удачный для себя сезон.И третий стал первым. Максим Ковтун реабилитировался за неудачи сезонаИ третий стал первым. Максим Ковтун реабилитировался за неудачи сезонаТрехкратный чемпион России, с трудом отобравшийся на чемпионат Европы, уступил только непобедимому Хавьеру Фернандесу.Александр Самарин: Фернандес для меня такой же конкурент, как и все остальныеРоссийский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое восьмое место на чемпионате Европы.Михаил Коляда: Психологическая неготовность сказалась на выступлении на ЧЕРоссийский фигурист Михаил Коляда, занявший третье место на чемпионате Европы, поделился впечатлениями от выступления.Фернандес выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, Ковтун – второй, Коляда - третийФернандес выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, Ковтун – второй, Коляда - третийНа чемпионате Европы по фигурному катанию завершились соревнования в одиночном катании у мужчин. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес, а россиянин Максим Ковтун занял второе место.«Я не сходил с ума». Как Максим Ковтун выдал лучший прокат в жизни«Я не сходил с ума». Как Максим Ковтун выдал лучший прокат в жизниТрехкратный чемпион России занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве.Михаил Коляда: Сам не понял, что произошло - почему не прыгнулРоссийский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве (Швеция). Напомним, что он показал четвертый результат.Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, Ковтун – второй, Коляда – четвертыйНа чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия) прошла короткая программа у мужчин в одиночном катании. Первое место занимает испанец Хавьер Фернандес.Золотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахЗолотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахВ среду в Остраве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Рассказываем, кто будет претендовать на медали и почему.Внимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыВнимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыISU объявил список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Знакомимся с самыми интересными персонажами.Михаил Коляда: На чемпионате Европы и мира постараюсь превзойти свой прошлогодний результатЧемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал о своих планах на чемпионаты Европы и мира.
Футбол
ЧМ-2018: Бразильцы осмотрели базу в Кратове
Хоккей
МОК выпустил ролик, посвященный Овечкину
Хоккей
Александр Радулов: Сейчас я не думаю о возвращении в КХЛ
Футбол
Антон Митрюшкин: Отбивать мячи – это моя работа
все новости
Михаил Коляда
Михаил Колядавсе новости