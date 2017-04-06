ВИДЕО ДНЯ: Бразильское ТВ рекламирует ЧМ-2018 с помощью балалаек и частушек
Бразильский телеканал Globo выпустил в эфир первый видеоролик в рамках промо-кампании, рекламирующей трансляции будущего чемпионата мира 2018 года из России.
В ролике присутствует ансамбль музыкантов в костюмах, напоминающих те, в которых выступают фольклорные коллективы. Один из музыкантов играет на балалайке, второй - на балалайке-контрабасе, третий на ложках и четвертый - на аккордеоне. Вокальную партию исполняет девушка, которая поет куплет, заканчивающийся словами «Бразилия, ты впереди!».
Объявлено, что это только первый из серии рекламных роликов на русскую тему, которые готовит Globo.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически