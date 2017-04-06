ВИДЕО ДНЯ: Бразильское ТВ рекламирует ЧМ-2018 с помощью балалаек и частушек

Бразильский телеканал Globo выпустил в эфир первый видеоролик в рамках промо-кампании, рекламирующей трансляции будущего чемпионата мира 2018 года из России.

В ролике присутствует ансамбль музыкантов в костюмах, напоминающих те, в которых выступают фольклорные коллективы. Один из музыкантов играет на балалайке, второй - на балалайке-контрабасе, третий на ложках и четвертый - на аккордеоне. Вокальную партию исполняет девушка, которая поет куплет, заканчивающийся словами «Бразилия, ты впереди!».

Объявлено, что это только первый из серии рекламных роликов на русскую тему, которые готовит Globo.