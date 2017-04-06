Пайгин подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»

Защитник «Ак Барса» Зият Пайгин продолжит сезон в Северной Америке. 22-летний игрок обороны подписал просмотровый контракт с «Бейкерсфилд Кондорс».

При этом до конца регулярного чемпионата АХЛ «кондорам» осталось провести пять матчей.

В нынешнем сезоне Пайгин набрал 4 (1+3) очка в 17 матчах за «Ак Барс» в КХЛ и 7 (5+2) очков в 17 матчах за «Барс» в ВХЛ. При этом в прошлом сезоне на счету защитника было 27 (9+18) очков в 37 матчах за «Сочи».

Воспитанник «Ак Барса» был выбран «Эдмонтоном» в седьмом раунде драфта 2015 года под общим 209-м номером. Ранее в том же году в составе сборной России он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

В «Бейкерсфилде» Пайгин будет выступать под 26-м номером.