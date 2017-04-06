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Матч Россия – Чили может пройти на стадионе ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что идет работа над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе ЦСКА.

- Это в определенной степени рыночная ситуация, но мы не прочь сыграть на ЦСКА. РФС будет работать над этим - прекрасный стадион построили, надо его засветить, сделать его международным, чтобы в будущем можно было подать заявку на финал еврокубка. Но это все пока проект, - сказал Мутко ТАСС.

Ранее было объявлено, что игра пройдет 9 июня в Москве. Матч с чилийцами пройдет в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе в группе A сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B – Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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