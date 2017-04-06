«Урал» – «Рубин». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на полуфинальный матч Кубка России.
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин
Запасные: Арапов, Тимофеев, Табидзе, Динга, Павленко, Павлюченко, Панков, Глушков, Ломакин, Коробов, Серченков, Манучарян
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ, Рочина, Жемалетдинов, Лестьенн, Жонатас
Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Санчес, М'Вила, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Ткачук, Карадениз
Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.
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