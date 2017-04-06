«Урал» – «Рубин». Стартовые составы

Анатолий Мещеряков: Выход в финал не говорит, что мы будем делать ставку на Кубок

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от полуфинального матча на Кубок России с «Уфой» (1:0).