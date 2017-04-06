Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Рубин
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия0 : 1Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Урал» – «Рубин». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на полуфинальный матч Кубка России.

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин

Запасные: Арапов, Тимофеев, Табидзе, Динга, Павленко, Павлюченко, Панков, Глушков, Ломакин, Коробов, Серченков, Манучарян

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ, Рочина, Жемалетдинов, Лестьенн, Жонатас

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Санчес, М'Вила, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Ткачук, Карадениз

Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок России. Полуфинал. «Урал» – «Рубин». ОнлайнВторой полуфинальный матч Кубка России по футболу на сайте «Советского спорта».«Урал» – «Рубин». Футболисты выйдут на поле в траурных повязкахФутболисты «Урала» и «Рубина» сыграют в полуфинальном матче Кубка России в траурных повязках в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.Владимир Ильин: В сборной могу заменить любогоНападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, что мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира.Юрий Семин: Как грузины приходят, так выигрываемЮрий Семин: Как грузины приходят, так выигрываемПосле матча главный тренер «Локомотива» пребывал в благодушном настроении, хвалил своих футболистов и шутил про грузинов в команде.Евгений Ловчев: Палыч, финал – это крутоЕвгений Ловчев: Палыч, финал – это крутоОбозреватель «Советского спорта» объясняет причины тоскливой игры обоих полуфиналистов Кубка – «Локомотива» и «Уфы».Ари: В перерыве тренер хотел заменить меня, но я попросил продолжить встречуНападающий московского «Локомотива» Ари прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (1:0) в полуфинале Кубка России.Иван Обляков: Уступили «Локо», но постараемся обыграть «Спартак»Иван Обляков: Уступили «Локо», но постараемся обыграть «Спартак»Полузащитник «Уфы» поделился впечатлениями после полуфинального матча Кубка России против «Локомотива».Иван Обляков: «Уфа» будет пробовать выходить в еврокубки через чемпионатХавбек «Уфы» Иван Обляков после вылета из Кубка России от «Локомотива» (0:1) рассказал о целях команды на остаток сезона.Джефферсон Фарфан: С кем хочу сыграть в Сочи? Финал в любом случае будет непростымНападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о матче с «Уфой» и болельщиках команды.Юрий Семин: Как грузины приходят, так выигрываемГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Уфой» в полуфинале Кубка России (1:0) сказал, что грузинские футболисты всегда хорошо проявляли себя в команде.Юрий Семин: Доволен и результатом, и футболистамиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Уфой» в полуфинале Кубка России (1:0) сказал, что доволен тем, как проявила себя команда.Анатолий Мещеряков: Выход в финал не говорит, что мы будем делать ставку на КубокПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от полуфинального матча на Кубок России с «Уфой» (1:0).Сергей Семак: У нас судьям много чего не нравитсяГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» в полуфинале Кубка России (0:1) сказал, что не знает, с чем связаны претензии арбитра Александра Егорова к его команде.Сергей Семак: Мы не «Барселона», чтобы создавать по 20 моментовГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» в полуфинале Кубка России (0:1) сказал, что доволен игрой своей команды.Нефарфанисто. Железнодорожники – в финале Кубка РоссииНефарфанисто. Железнодорожники – в финале Кубка России«Локомотив», обыграв на своем поле «Уфу», стал первым финалистом Кубка России.«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России«Локомотив» в Москве взял верх над «Уфой» (1:0) в полуфинальном матче Кубка России.Полузащитник «Локомотива» Игнатьев получил травму в матче с «Уфой»Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев получил травму в проходящем в эти минуты полуфинальном матче Кубка России с «Уфой».«Локомотив» – «Уфа» - 1:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/2 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уфой».Ари и Фарфан – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уфой»«Локомотив» объявил стартовый состав на полуфинальную встречу Кубка России с «Уфой».ФК «Рубин»: Сокращение количества команд может стать выходом из тяжелой ситуации в РФПЛСпортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал заявление главы РФПЛ Сергея Прядкина о том, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона с 16 до 14 команд для повышения общего уровня и финансовой стабилизации турнира.
Футбол
Матч Россия – Чили может пройти на стадионе ЦСКА
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Бразильское ТВ рекламирует ЧМ-2018 с помощью балалаек и частушек
Футбол
Виталий Мутко: Никаких сокращений в РФПЛ не предполагается, после ЧМ-2018 может быть увеличение до 18 команд
Олимпиада
Медали ОИ-2020 будут сделаны из переработанных смартфонов
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости