7 апреля Госдума завершит работу над проектом об ужесточении ответственности болельщиков

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что Госдума на пленарном заседании 7 апреля завершит работу над законопроектом об ужесточении административной ответственности для болельщиков.

– В третьем чтении будет принят законопроект о поведении зрителей во время спортивных мероприятий, – сказал Жуков ТАСС.

По его словам, документ «очень важен, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в России».

Законопроект увеличивает штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. Кроме этого, вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет.