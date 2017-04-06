Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

7 апреля Госдума завершит работу над проектом об ужесточении ответственности болельщиков

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что Госдума на пленарном заседании 7 апреля завершит работу над законопроектом об ужесточении административной ответственности для болельщиков.

– В третьем чтении будет принят законопроект о поведении зрителей во время спортивных мероприятий, – сказал Жуков ТАСС.

По его словам, документ «очень важен, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в России».

Законопроект увеличивает штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. Кроме этого, вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФИФА поддержала законопроект об ужесточении ответственности для болельщиковФИФА поддержала принятый Госдумой России законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.Гол Овечкина, сюрприз от Госдумы и НХЛ не едет не Олимпиаду. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.В Госдуме предлагают снижать зарплату тренерам и спортсменам сборных России за пораженияГосдума РФ рассмотрит поправки в закон о физической культуре и спорте. Авторы поправок предлагают урезать зарплату спортсменам и тренерам сборных России за неудачные выступления.Госдума не поддержала ограничение зарплат спортсменов при отсутствии результатаПредседатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что комитет не поддержал инициативу ограничить уровень зарплат спортсменов и тренеров в случае неудачного результата на соревнованиях.Экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог станет депутатом ГосдумыБывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог станет депутатом Государственной думы Российской Федерации, сообщает «Парламентская газета».Госдума приняла законопроект о рекламе букмекеров22 февраля во втором чтении Государственная дума России приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».Правительство внесло в Госдуму поправки об ответственности за правонарушения на спортивных мероприятияхПравительство России внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.Депутат Госдумы предложил фанатам собирать деньги на покупку легионеровЗаместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Олег Нилов предложил болельщикам футбольных и хоккейных команд собирать деньги на покупку зарубежных игроков.Александр Жуков: Госдума примет закон об усилении ответственности за применение допингаПервый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков рассказал о том, что новый антидопинговый закон должен быть принят Госдумой в ближайшее время.Дегтярев заменит Свищева на посту главы комитета Госдумы по спортуЧлен Высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев в среду будет представлен в качестве нового главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.Александр Жуков: Государство всегда поддерживало борьбу с допингом, назрели меры по ужесточению ответственностиПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков подтвердил, что законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности «за склонение спортсмена к использованию субстанций и методов, запрещенных в спорте», может быть утвержден в ближайшее время.Госдума прорабатывает варианты по реагированию на отказ в допуске России на ПаралимпиадуГлава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев сообщил, что организация будет прорабатывать все возможные варианты по реагированию на отказ допустить российских спортсменов на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.«Острых перьев и миллионов новых поклонников»: Сергей Миронов поздравляет «Советский спорт»Валерий Газзаев официально стал кандидатом в депутаты Госдумы РФЗаслуженный тренер России Валерий Газзаев будет баллотироваться в Государственную думу.Ирина Слуцкая: Когда пойму, что нужно идти дальше, пойду в ГосдумуПризер Олимпийских игр Ирина Слуцкая на встрече с участниками образовательного форума «Всмысле» рассказала о спортивной и политической карьере.Валерий Газзаев: Хотел бы реформировать не только российский футбол, но и спорт в целомЗаслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал свое возможное выдвижение на выборы в Госдуму РФ.Госдума РФ осудила возможное отстранение сборной России от Олимпиады-2016Госдума РФ опубликовала заявление, в котором говорится о том, что отстранение от участия в Олимпийских играх спортсменов, не уличенных в применении допинга, будет прямым нарушением прав человека.Комитет Госдумы выступил за ужесточение наказаний за организацию договорных матчейКомитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству призвал ужесточить наказание за организацию договорных матчей, сообщает «Р-Спорт».Третьяк – самый богатый спортсмен из числа депутатов ГосдумыПрезидент ФХР Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в Госдуме РФ по данным за 2015 год.В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за склонение к допингуВ Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента РФ.
Футбол
ЧМ-2018: Бразильцы осмотрели базу в Кратове
Хоккей
МОК выпустил ролик, посвященный Овечкину
Хоккей
Александр Радулов: Сейчас я не думаю о возвращении в КХЛ
Футбол
Антон Митрюшкин: Отбивать мячи – это моя работа
все новости