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M-1 Challenge 76. Гончаров сразится против Арепьева

Источник:  Mix FightКомментарии

22 апреля на турнире M-1 Challenge 76 состоится бой двух российских тяжеловесов – ударников. Евгений Гончаров (Легион, 5-2) будет биться против Даниила Арепьева (Олимп, 7-1).

Победитель кубка мира по кикбоксингу Евгений Гончаров в смешанных единоборствах выступает уже на протяжении трех лет и за это время стал чемпионом ЮФО на соревнованиях под эгидой Союза MMA России, а также одержал пять побед в семи профессиональных поединках.

Даниил Арепьев за те же три года провел 8 профессиональных побед и одержал 7 досрочных побед. Лишь один его бой продлился до решения судей и он закончился не в его пользу – против Антона Вязигина на M-1 Challenge 68.

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Сергей Ващенко
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