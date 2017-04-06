M-1 Challenge 76. Гончаров сразится против Арепьева

22 апреля на турнире M-1 Challenge 76 состоится бой двух российских тяжеловесов – ударников. Евгений Гончаров (Легион, 5-2) будет биться против Даниила Арепьева (Олимп, 7-1).

Победитель кубка мира по кикбоксингу Евгений Гончаров в смешанных единоборствах выступает уже на протяжении трех лет и за это время стал чемпионом ЮФО на соревнованиях под эгидой Союза MMA России, а также одержал пять побед в семи профессиональных поединках.

Даниил Арепьев за те же три года провел 8 профессиональных побед и одержал 7 досрочных побед. Лишь один его бой продлился до решения судей и он закончился не в его пользу – против Антона Вязигина на M-1 Challenge 68.