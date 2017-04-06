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Кирсан Илюмжинов: Я положил конец приостановке моих полномочий на посту главы FIDE

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что вернул себе финансовые, юридические и деловые полномочия в организации.
«Я положил конец приостановке моих полномочий на посту главы FIDE. С этого дня я обладаю всеми полномочиями главы организации», - приводит слова Илюмжинова ТАСС.

Отметим, что ранее информация об отставке Илюмжинова была опубликована на официальном сайте FIDE. После этого сам Илюмжинов опроверг эту информацию. Также он выразил мнение, что исполнительный директор FIDE Найджел Фримэн и заместитель президента организации Георгос Макропулос пытались устроить переворот.



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