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«Ростов» навестил учащихся спецшколы

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ростов» навестил учащихся спецшколы
Источник: ФК «Ростов»

Футболисты «Ростова» посетили школу-интернат №41 города Ростова-на-Дону.

Во время поездки игроки «Ростова» сыграли товарищеский футбольный матч с учащимися школы-интернета.

Стоит отметить, что в мероприятии участвовал и Владимир Гранат, который продолжает восстанавливаться после перелом ключицы.

Сегодня вечером «Ростов» начнет подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ.

Напомним, что 9 апрели желто-синие в гостях сыграют с «Локомотивом».

Матч

Локомотив - Ростов

Место и дата

09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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