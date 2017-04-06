«Ростов» навестил учащихся спецшколы
Источник: ФК «Ростов»
Футболисты «Ростова» посетили школу-интернат №41 города Ростова-на-Дону.
Во время поездки игроки «Ростова» сыграли товарищеский футбольный матч с учащимися школы-интернета.
Дружеский матч ☺️☺️☺️ pic.twitter.com/h66HHh3aIY— Football Club Rostov (@rostovfc) 6 апреля 2017 г.
Стоит отметить, что в мероприятии участвовал и Владимир Гранат, который продолжает восстанавливаться после перелом ключицы.
Сегодня вечером «Ростов» начнет подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ.
Напомним, что 9 апрели желто-синие в гостях сыграют с «Локомотивом».
Матч
Место и дата
09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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