Сеск Фабрегас: Слухи о переходе в «Реал» не беспокоят Азара, он – важный игрок «Челси», как и я
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас ответил на вопросы журналистов после матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).
«Это был очень тяжелый матч, но к счастью, нам удалось одержать победу. Субботнее поражение от «Кристал Пэлас» оказало на «Челси» серьезное давление. Конечно, у нас все еще есть преимущество перед другими командами, но это премьер-лига, и терять здесь очки просто нельзя, особенно дома.
Думаю, у нашей команды сильный характер, и мы в состоянии преодолеть любые трудности. Что касается матча с «Сити», то вчера мы выдали самую красивую игру сезона, однако, нам пришлось очень много поработать. Мы знали, что нужно делать. Думаю, план нашего тренера отлично сработал.
«Тоттенхэм»? Мы должны беспокоиться только о себе. Не стоит обращать внимание на других. Пока мы продолжаем победный путь, нам нечего бояться.
Что касается слухов о возможном переезде Азара в «Реал», то на него это не влияет. Он спокоен, и знает, что является ключевым игроком «Челси», как и я.
Азар очень амбициозен, он хочет выиграть Лигу чемпионов. Если вы хотите завоевать большие трофеи, то такие игроки, как Азар, нужны команде. Мы оба счастливы выступать в этом клубе. Кстати, игра с «Манчестер Сити» стала для меня 100-й в футболке «Челси». Надеюсь, что это не последний мой сезон в Лондоне», – приводит слова Фабрегаса Sky Sports.
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Матч
Челси - Манчестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Азар 10 (1:0). Агуэро 26 (1:1). Азар 35 (2:1).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Зума (Матич, 46), Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Азар (Лофтус-Чик, 90), Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Коста
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Силва, Навас, де Брюйне (Стерлинг, 79), Делф, Сане (Нолито, 85), Фернандиньо, Агуэро
Незабитые пенальти
Азар (Челси), 35
Предупреждения:
Канте, 90 - Клиши, 52; Делф, 78; Компани, 84
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция