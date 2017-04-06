Сеск Фабрегас: Слухи о переходе в «Реал» не беспокоят Азара, он – важный игрок «Челси», как и я

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас ответил на вопросы журналистов после матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

«Это был очень тяжелый матч, но к счастью, нам удалось одержать победу. Субботнее поражение от «Кристал Пэлас» оказало на «Челси» серьезное давление. Конечно, у нас все еще есть преимущество перед другими командами, но это премьер-лига, и терять здесь очки просто нельзя, особенно дома.

Думаю, у нашей команды сильный характер, и мы в состоянии преодолеть любые трудности. Что касается матча с «Сити», то вчера мы выдали самую красивую игру сезона, однако, нам пришлось очень много поработать. Мы знали, что нужно делать. Думаю, план нашего тренера отлично сработал.

«Тоттенхэм»? Мы должны беспокоиться только о себе. Не стоит обращать внимание на других. Пока мы продолжаем победный путь, нам нечего бояться.

Что касается слухов о возможном переезде Азара в «Реал», то на него это не влияет. Он спокоен, и знает, что является ключевым игроком «Челси», как и я.

Азар очень амбициозен, он хочет выиграть Лигу чемпионов. Если вы хотите завоевать большие трофеи, то такие игроки, как Азар, нужны команде. Мы оба счастливы выступать в этом клубе. Кстати, игра с «Манчестер Сити» стала для меня 100-й в футболке «Челси». Надеюсь, что это не последний мой сезон в Лондоне», – приводит слова Фабрегаса Sky Sports.

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