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Сеск Фабрегас: Слухи о переходе в «Реал» не беспокоят Азара, он – важный игрок «Челси», как и я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас ответил на вопросы журналистов после матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

«Это был очень тяжелый матч, но к счастью, нам удалось одержать победу. Субботнее поражение от «Кристал Пэлас» оказало на «Челси» серьезное давление. Конечно, у нас все еще есть преимущество перед другими командами, но это премьер-лига, и терять здесь очки просто нельзя, особенно дома.

Думаю, у нашей команды сильный характер, и мы в состоянии преодолеть любые трудности. Что касается матча с «Сити», то вчера мы выдали самую красивую игру сезона, однако, нам пришлось очень много поработать. Мы знали, что нужно делать. Думаю, план нашего тренера отлично сработал.

«Тоттенхэм»? Мы должны беспокоиться только о себе. Не стоит обращать внимание на других. Пока мы продолжаем победный путь, нам нечего бояться.

Что касается слухов о возможном переезде Азара в «Реал», то на него это не влияет. Он спокоен, и знает, что является ключевым игроком «Челси», как и я. 

Азар очень амбициозен, он хочет выиграть Лигу чемпионов. Если вы хотите завоевать большие трофеи, то такие игроки, как Азар, нужны команде. Мы оба счастливы выступать в этом клубе. Кстати, игра с «Манчестер Сити» стала для меня 100-й в футболке «Челси». Надеюсь, что это не последний мой сезон в Лондоне», – приводит слова Фабрегаса Sky Sports.

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Матч

Челси - Манчестер Сити - 2:1 (2:1)

Голы

Азар 10 (1:0). Агуэро 26 (1:1). Азар 35 (2:1).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Зума (Матич, 46), Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Азар (Лофтус-Чик, 90), Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Коста

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Силва, Навас, де Брюйне (Стерлинг, 79), Делф, Сане (Нолито, 85), Фернандиньо, Агуэро

Незабитые пенальти

Азар (Челси), 35

Предупреждения:

Канте, 90 - Клиши, 52; Делф, 78; Компани, 84

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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