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Футболка с автографом Емельяненко была продана на аукционе за 100 000 рублей

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

В Москве прошла презентация команды Industrials, участие в которой принял боец ММА Федор Емельяненко. В рамках мероприятия состоялся аукцион.

Как сообщает «Матч ТВ», лотом аукциона стала футболка Industrials с автографом Федора Емельяненко. Она была продана за 100 000 рублей. Вырученные средства будут направлены в фонд Константина Хабенского на помощь детям.

Свой следующий поединок Емельяненко проведет против Мэтта Митриона. Бой запланирован на 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.

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