Футболка с автографом Емельяненко была продана на аукционе за 100 000 рублей
В Москве прошла презентация команды Industrials, участие
в которой принял боец ММА Федор Емельяненко. В рамках мероприятия
состоялся аукцион.
Как сообщает «Матч ТВ», лотом аукциона стала
футболка Industrials с автографом Федора
Емельяненко. Она была продана за 100 000 рублей. Вырученные средства
будут направлены в фонд Константина Хабенского на помощь детям.
Свой следующий
поединок Емельяненко проведет против Мэтта Митриона. Бой запланирован
на 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически