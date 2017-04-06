Футболка с автографом Емельяненко была продана на аукционе за 100 000 рублей

В Москве прошла презентация команды Industrials, участие в которой принял боец ММА Федор Емельяненко. В рамках мероприятия состоялся аукцион.

Как сообщает «Матч ТВ», лотом аукциона стала футболка Industrials с автографом Федора Емельяненко. Она была продана за 100 000 рублей. Вырученные средства будут направлены в фонд Константина Хабенского на помощь детям.

Свой следующий поединок Емельяненко проведет против Мэтта Митриона. Бой запланирован на 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.