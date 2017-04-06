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Альваро Мората: Пришел в «Реал» не для того, чтобы жаловаться

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората поделился эмоциями после матча 30-го тура испанской примеры с «Леганесом» (4:2).

Отметим, что в этой игре нападающий «сливочных» вышел в стартовом составе и забил три мяча.

«Надеюсь, сегодняшний хет-трик поможет занять мне третье место в списке лучших бомбардиров. Чувствую себя хорошо, а это очень важно. Сейчас я не могу думать о следующем сезоне, у нас впереди очень много важных матчей. Вообще, я пришел в «Реал» не для того, чтобы жаловаться. Я здесь, чтобы работать и побеждать вместе с командой», – цитирует игрока сборной Испании Marca.

На данный момент в активе 24-летнего Мораты 35 матчей, 16 голов и 4 голевые передачи. Ранее сообщалось, что за форварда «Реала» лондонский «Челси» готов выложить 70 млн фунтов.

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