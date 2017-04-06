Фернандо Алонсо: Я не уйду посреди сезона

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что он может покинуть коллектив посреди сезона

«Уйти посреди сезона? Нет, это неправда. Вполне нормально то, что пилоты, не выступающие в Ф-1, высказывают свое мнение относительно той или иной ситуации. В Испании ситуация такая: если у бывшего авто- или мотогонщика есть вопрос, то он обязательно касается Алонсо.

Интересно, как они могут быть осведомлены о моей ситуации? Создается такое впечатление, что все очень близко со мной общаются, а я, в свою очередь, постоянно нахожусь в депрессии. Но ситуация совсем иная. В Ф-1 я всегда демонстрирую свой максимум. Сейчас я подготовлен лучше, чем когда-либо и хочу показывать свою лучшую езду», - цитирует Алонсо Autosport.