Матч с «Анжи» станет последним для «Зенита» на «Петровском» в нынешнем сезоне

Матч 22-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Анжи» станет последним для клуба из Санкт-Петербурга на стадионе «Петровский» в нынешнем сезоне.

Следующие домашние матчи «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА проведет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.

До конца сезона «Зенит» сыграет три встречи в Санкт-Петербурге – в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее.

Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» начнет на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.

Матч «Зенит» – «Анжи» пройдет 8 апреля. Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча