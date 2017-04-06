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«Динамо» и «Шахтер» могут встретиться в финале Кубка Украины

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.

Результаты жеребьевки:

«Шахтер»/»Полтава» – «Днепр»

«Николаев» – «Динамо»

Хозяева матчей указаны первыми. Полуфинальная стадия состоит из одного матча. Игры пройдут 26 апреля.

Напомним, матч «Полтава» - «Шахтер» не состоялся, так как газон на стадионе хозяев был в ненадлежащем состоянии, по мнению организаторов турнира. Вероятнее всего, «Полтаве» засчитают техническое поражение.

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