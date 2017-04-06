«Динамо» и «Шахтер» могут встретиться в финале Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/2 финала
Кубка Украины.
Результаты жеребьевки:
«Шахтер»/»Полтава» – «Днепр»
«Николаев»
– «Динамо»
Хозяева
матчей указаны первыми. Полуфинальная стадия состоит из одного матча. Игры
пройдут 26 апреля.
Напомним, матч «Полтава» - «Шахтер» не состоялся, так как газон
на стадионе хозяев был в ненадлежащем состоянии, по мнению организаторов
турнира. Вероятнее всего, «Полтаве» засчитают техническое поражение.
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