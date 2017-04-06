Кими Райкконен: Мы можем ехать гораздо быстрее
Пилот «Феррари» Кими Райкконен
поделился ожиданиями от Гран-при Китая. Также он заявил, что его команда может
ехать быстрее.
«Мы многое узнали и многое
поняли. Жаль, что все это произошло слишком поздно, и результат в Австралии
получился не лучшим. Но если сравнивать с прошлыми годами, то старт сезона
нельзя назвать катастрофическим. У нас возникали определенные трудности, однако
уже после гонки мы поняли, что могли быть гораздо быстрее.
Команда проделала огромную
работу, и мы заработали хорошие очки. Если говорить о Китае, то у нас есть все
шансы выступить здесь успешно. У нас в распоряжении есть достойная техника, я
хорошо чувствую себя в этой машине, однако загадывать не хочу.
Возможно, в Китае мы опробуем
новые дождевые шины – это шаг в неизвестность для всех без исключения. Но, как
правило, если машина быстра в обычных условиях, то она вряд ли будет медленной
на мокрой трассе. Я думаю, если пойдет дождь, у нас будет все нормально», -
цитирует Райкконена Autosport.
Напомним, что в Австралии финн
занял четвертое место. Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.