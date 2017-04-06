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Кими Райкконен: Мы можем ехать гораздо быстрее

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Китая. Также он заявил, что его команда может ехать быстрее.

«Мы многое узнали и многое поняли. Жаль, что все это произошло слишком поздно, и результат в Австралии получился не лучшим. Но если сравнивать с прошлыми годами, то старт сезона нельзя назвать катастрофическим. У нас возникали определенные трудности, однако уже после гонки мы поняли, что могли быть гораздо быстрее.

Команда проделала огромную работу, и мы заработали хорошие очки. Если говорить о Китае, то у нас есть все шансы выступить здесь успешно. У нас в распоряжении есть достойная техника, я хорошо чувствую себя в этой машине, однако загадывать не хочу.

Возможно, в Китае мы опробуем новые дождевые шины – это шаг в неизвестность для всех без исключения. Но, как правило, если машина быстра в обычных условиях, то она вряд ли будет медленной на мокрой трассе. Я думаю, если пойдет дождь, у нас будет все нормально», - цитирует Райкконена Autosport.

Напомним, что в Австралии финн занял четвертое место. Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.

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