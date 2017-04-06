Иван Ракитич: Мы прекрасно знаем, что через каждые три дня «Барселону» ждет тяжелый матч
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич подвел итоги матча с «Севильей» в 30-м туре примеры (3:0), а также высказался о концовке нынешнего сезона.
«Очень доволен сегодняшней победой, мы отлично поработали. Думаю, «Барселона» показала красивый футбол в первом тайме и заслужила три очка.
Мы знаем, что через каждые три дня команду ждет тяжелый матч. Нужно быть готовым на сто процентов. Требл? Посмотрим. Сейчас самое главное – продолжать в том же духе», – цитирует хавбека сине-гранатовых Football Espana.
На следующей неделе команда Луиса Энрике проведет первый матч с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а до этого каталонский клуб сыграет в рамках чемпионата с «Малагой».
Матч
Барселона - Севилья - 3:0 (3:0)
Голы
Суарес Л. 25 (1:0). Месси 28 (2:0). Месси 33 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике (Динь, 77), Умтити, Иньеста, Ракитич (Аленья, 80), Маскерано, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес Л. (Алькасер, 65), Неймар
Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Корреа, Витоло, Н'Зонзи, Иборра (Йоветич, 75), Насри (Сарабиа, 46)
Предупреждения:
Пике, 15; Бускетс, 71; Ракитич, 79; Аленья, 84 - Иборра, 37; Витоло, 57
Удаления:
нет - Витоло, 90
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
05 апреля 20:30, Ноу Камп, Текстовая трансляция