Иван Ракитич: Мы прекрасно знаем, что через каждые три дня «Барселону» ждет тяжелый матч

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич подвел итоги матча с «Севильей» в 30-м туре примеры (3:0), а также высказался о концовке нынешнего сезона.

«Очень доволен сегодняшней победой, мы отлично поработали. Думаю, «Барселона» показала красивый футбол в первом тайме и заслужила три очка.

Мы знаем, что через каждые три дня команду ждет тяжелый матч. Нужно быть готовым на сто процентов. Требл? Посмотрим. Сейчас самое главное – продолжать в том же духе», – цитирует хавбека сине-гранатовых Football Espana.

На следующей неделе команда Луиса Энрике проведет первый матч с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а до этого каталонский клуб сыграет в рамках чемпионата с «Малагой».