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Владимир Королькевич: Буду рад дать согласие на работу в женской сборной

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший старший тренер женской сборной России Владимир Королькевич заявил, что готов возглавить команду в олимпийском сезоне.

«Я буду рад дать свое согласие на работу, тем более что с определенной частью команды я уже работал. Но все будет зависеть от руководства, а не от моих амбиций. Поэтому надо пока подождать, есть те, кто против моего приглашения», – приводит ТАСС слова Королькевича.

Напомним, Королькевич работал в женской команде в сезоне 2013/2014. Под его руководством сборная России выиграла серебро в эстафете на Олимпийских играх в Сочи.

Накануне на заседании правления Союза биатлонистов России не был сформирован тренерский штаб женской команды. По этому вопросу было решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение.

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