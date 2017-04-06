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Экс-подопечный Карпина: Пришел в «Реал», чтобы выиграть место в основе. Зидан может положиться на меня

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который ранее выступал под руководством Валерия Карпина в «Мальорке», оценил свое положение в столичном клубе.

«Знаю, что Зидан доверяет мне. Сейчас я сконцентрирован только на «Реале». Хочу дать этому клубу только самое лучшее. Я приехал в Мадрид, чтобы бороться за свое место в основе. Тренер знает, что может рассчитывать на меня. Думаю, если наша команда будет действовать, как единое целое, мы добьемся поставленных целей», – цитирует Асенсио Marca.

Напомним, хавбек перешел в команду французского специалиста в 2015 году из «Мальорки» за 3,50 млн евро. После этого футболист выступал один год на правах аренды за «Эспаньол» (37 матчей, 4 гола и 15 голевых передач). 

Вернувшись в «Реал», Асенсио помог «сливочным» выиграть Суперкубок УЕФА (3:2). 21-летний испанец стал автором одного гола.

В нынешнем сезоне хавбек провел во всех турнирах 26 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

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