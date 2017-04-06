Спортивные федерации Башкирии проведут митинг против объемов финансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»
В Уфе состоится митинг с участием представителей спортивных
федераций Башкирии. Они недовольны тем, как распределяется финансирование
спорта в регионе.
Как сообщает «Коммерсантъ», митинг состоится на площади
перед городским Дворцом спорта 8 апреля. Организаторы намерены собрать на
мероприятии около 150 человек. Федерации
недовольны принципом госфинансирования спорта в республике. По их словам,
большая часть средств — 4,5 млрд руб. — выделяется исключительно на развитие
хоккея и футбола: клубам «Салават Юлаев» и «Уфа».
«Салават Юлаев» и «Уфа» получают на двоих 4,5
млрд руб., а годовой бюджет министерства спорта республики «чисто на спорт» —
500 млн руб. Получается один к девяти. Такого ни в одном регионе нет», — заявил
президент Федерации конькобежного спорта и шорт-трека Башкирии Андрей
Гладышев.