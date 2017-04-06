Спортивные федерации Башкирии проведут митинг против объемов финансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»

В Уфе состоится митинг с участием представителей спортивных федераций Башкирии. Они недовольны тем, как распределяется финансирование спорта в регионе.

Как сообщает «Коммерсантъ», митинг состоится на площади перед городским Дворцом спорта 8 апреля. Организаторы намерены собрать на мероприятии около 150 человек. Федерации недовольны принципом госфинансирования спорта в республике. По их словам, большая часть средств — 4,5 млрд руб. — выделяется исключительно на развитие хоккея и футбола: клубам «Салават Юлаев» и «Уфа».

«Салават Юлаев» и «Уфа» получают на двоих 4,5 млрд руб., а годовой бюджет министерства спорта республики «чисто на спорт» — 500 млн руб. Получается один к девяти. Такого ни в одном регионе нет», — заявил президент Федерации конькобежного спорта и шорт-трека Башкирии Андрей Гладышев.