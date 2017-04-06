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Альваро Мората: Видимо, Конте звонит мне на старый телефон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората прокомментировал информацию о возможном переезде в «Челси», а также порассуждал на тему приобретений «сливочных».

Ранее сообщалось, что президент «бланкос» Флорентино Перес планирует пригласить в команду нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Что касается Мораты, то его трансфер в «Челси» может состояться по инициативе Антонио Конте.

«Если Конте и звонит мне, то, видимо, на старый телефон, поскольку я никаких звонков от него не получал. Но могу заверить вас, что у него не будет моего нового номера, потому что в «Реале» я чувствую себя отлично.

Мбаппе? Посмотрите, наш клуб выиграл уже две Лиги чемпионов, когда в команде было больше испанцев. Думаю, это неспроста», – цитирует Морату AS.

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