Виталий Мутко: Лимит на легионеров будет модернизирован

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров в премьер-лиге может быть изменен.

Вопрос лимита будет включен в стратегию развития футбола до 2030 года, которая будет принята на конференции РФС в субботу.

«В стратегии есть вопросы лимита. Не его отмены, а модернизации этой системы. Мы всегда в будущем будем защищать свой рынок. Все эти разговоры бесполезны. Государство защищало и будет защищать свой рынок. Некоторым дай волю – по 15 легионеров будет, и все на поле будут играть», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, по нынешнему лимиту в составе одной команды могут одновременно находиться на поле не больше шести легионеров.