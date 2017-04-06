Московская область не будет финансировать «Химки»
Министр спорта
Московской области Роман Терюшков заявил, что область не будет оказывать
финансовую помощь футбольным «Химкам».
«Тратить бюджетные средства на футбольный клуб «Химки» мы не хотим и не будем. Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 миллионов рублей на «Химки», которые будут идти в середине турнирной таблицы. Это (500 млн рублей) несколько школ и детских садов.
Мы считаем, что «Химки», как и хоккейные, и баскетбольные клубы области, должны искать частных инвесторов», – приводит ТАСС слова Терюшкова.
Напомним, «Химки» занимает десятое место в первенстве ФНЛ, набрав 38 очков в 28 матчах.
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