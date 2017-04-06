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Муса может подать в суд на журналистов, обвинивших его в избиении жены

Источник:  The GuardianКомментарии

Форвард «Лестера» Ахмед Муса недоволен тем, что в прессе сообщили о том, что он, якобы, избил свою жену. Он рассматривает возможность судебного иска.

Как сообщает The Guardian, нигериец недоволен тем, как ситуацию осветили в прессе. В среду утром местная полиция допросила Мусу после того, как соседи пожаловались на громкую ссору в доме футболиста. В итоге никаких санкций к нему применено не было.

«Между Мусой и Джамилой (женой Ахмеда) произошла ссора, которая привлекла внимание соседей. Они оповестили полицию. Полицейские допросили Ахмеда и Джамилу, а также пару свидетелей, после чего закрыли этот вопрос без каких-либо санкций к Мусе.

Для пары ссора – это нормальное явление. Но Ахмед не бил ее, равно как и Джамила не применяла к нему насилие. Это их личное дело, которые было разрешено. Они вновь общаются», - сказал агент игрока Тони Харрис.

В текущем сезоне 24-летний Ахмед Муса провел 30 матчей за «Лестер» и забил четыре мяча.

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