Муса может подать в суд на журналистов, обвинивших его в избиении жены
Форвард «Лестера» Ахмед Муса
недоволен тем, что в прессе сообщили о том, что он, якобы, избил свою жену. Он
рассматривает возможность судебного иска.
Как сообщает The Guardian, нигериец недоволен тем, как
ситуацию осветили в прессе. В среду утром местная полиция допросила Мусу после
того, как соседи пожаловались на громкую ссору в доме футболиста. В итоге
никаких санкций к нему применено не было.
«Между Мусой и Джамилой (женой
Ахмеда) произошла ссора, которая привлекла внимание соседей. Они оповестили
полицию. Полицейские допросили Ахмеда и Джамилу, а также пару свидетелей, после
чего закрыли этот вопрос без каких-либо санкций к Мусе.
Для пары ссора – это нормальное
явление. Но Ахмед не бил ее, равно как и Джамила не применяла к нему насилие.
Это их личное дело, которые было разрешено. Они вновь общаются», - сказал агент
игрока Тони Харрис.
В текущем сезоне 24-летний
Ахмед Муса провел 30 матчей за «Лестер» и забил четыре мяча.