«Зенит-2» - «Спартак-2». Исаев и Шанбиев дисквалифицированы на два матча

Игрок петербуржцев Алексей Исаев и игрок москвичей Шамсиддин Шанбиев, получившие красные карточки, дисквалифицированы на два матча.

Кроме этого, за скандирование болельщиками ненормативной лексики клубы оштрафованы на 10 тысяч рублей, за использование фанатами пиротехники «Зенит-2» наказан на 2 тысячи рублей, а также на 15 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны тренеров.

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Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».