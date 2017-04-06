Виталий Мутко: Нас удовлетворяет подход Черчесова, будем его поддерживать

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Встретились с Черчесовым, подвели итог его работы на данный момент. Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил.

Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше. Мы будем его поддерживать», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России провела семь матчей, в которых одержала две победы при двух ничьих и трех поражениях.

Перед Кубком конфедераций сборная России проведет еще два товарищеских матча – в гостях с Венгрией и дома с Чили.